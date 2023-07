Budgetplanung Finanzministerium will strikten Haushaltskurs

03. Juli 2023 | Quelle: dpa

Das Ressort von Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht für die kommenden Jahre noch haushaltspolitischen «Handlungsbedarf». Bild: Bild: dpa

Das Finanzministerium will in den kommenden Jahren einen strikten Haushaltskurs verfolgen. Ausgaben und Maßnahmen müssten priorisiert, Einsparpotentiale identifiziert und realisiert werden, hieß es aus dem Ressort von Minister Christian Lindner (FDP). Trotz Konsolidierungsmaßnahmen bestehe in den Jahren 2025 bis 2027 ein haushaltspolitischer „Handlungsbedarf” von insgesamt 14,4 Milliarden Euro. Dieses Geld müsse also noch eingespart werden.