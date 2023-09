Bündnis für bezahlbares Wohnen Die Ampel kriegt was gebaut

Hinter den Kulissen zeigte sich dann jedoch schnell: In der Sache selbst gab es Bewegung. Die Grünen würden sich nicht sperren, hieß es bald in Koalitionskreisen. Gebrannt durch das zäh erkämpfte Gebäudeenergiegesetz (GEG) lautete die neue Losung: Hauptsache, am Schluss stimmt die Klimabilanz!