Bündnis Sahra Wagenknecht Links-Rechts-Politik für die Mitte: Das BSW startet

08. Januar 2024 | Quelle: dpa

Sahra Wagenknecht will heute ihr Parteiprogramm vorstellen. Bild: Bild: dpa

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat sich einiges vorgenommen. Nach ihrem Bruch mit der Linken will die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht nicht weniger als einen „politischen Neuanfang” für die ganze Republik. An diesem Montag will die 54-Jährige ihre Partei offiziell gründen und ihr Programm vorstellen. Die erste Bewährungsprobe wird die Europawahl am 9. Juni, bei der sich Wagenknecht ein zweistelliges Ergebnis erhofft. Bei den ostdeutschen Landtagswahlen im September will sie der AfD Stimmen abjagen. Aber erstmal muss das BSW auf die Beine kommen.