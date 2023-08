Bürger-Gespräche Wenn der Kanzler einlädt - Tag der offenen Tür

20. August 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz verlässt nach einer Diskussionsveranstaltung den Ehrenhof des Bundeskanzleramts. Bild: Bild: dpa

Zu Gast beim Bundeskanzler: Der Tag der offenen Tür der Bundesregierung hat am Wochenende Scharen von Besuchern ins Kanzleramt und in die Ministerien in Berlin gelockt. Regierungschef Olaf Scholz (SPD) stellte sich am Sonntagnachmittag vor Hunderten Menschen an seinem Amtssitz einem einstündigen Bürgertalk.