Bürgerentscheid Greifswalder Oberbürgermeister: Mehr Dialog über Zuwanderung

19. Juni 2023 | Quelle: dpa

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder stimmt beim Bürgerentscheid über die Containerunterkünfte in Greifswald ab. Bild: Bild: dpa

Der erfolgreiche Bürgerentscheid gegen Container für Geflüchtete auf städtischen Grundstücken in Greifswald ist für den Oberbürgermeister der Stadt auch Ansporn für noch stärkeren Austausch. Man werde Zuwanderung brauchen, in Deutschland, aber auch in Greifswald, sagte Stefan Fassbinder (Grüne) am Sonntagabend nach dem Ergebnis.