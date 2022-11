Bürgerentscheid Peter Feldmann als Frankfurter Oberbürgermeister abgewählt

07. November 2022 | Quelle: dpa

Peter Feldmann tritt nach Bekanntgabe seiner Abwahl im Römer vor die Medien. Bild: Bild: dpa

Nach der überraschend deutlichen Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) stimmen sich die Parteien auf die Neuwahl des Postens an der Stadtspitze ein. Die Frankfurter CDU kündigte an, bereits am Montag im Kreisvorstand über eine Empfehlung zu beraten und einen Entschluss bekanntzugeben. SPD, FDP und Grüne nannten ebenfalls Termine in den kommenden Tagen. Feldmann muss als Ergebnis eines Bürgerentscheids an diesem Freitag (11. November) aus dem Amt scheiden.