Bürgergeld: CDU will Arbeitslosengeld für langjährig Versicherte anheben

Die CDU will in der Arbeitsmarktpolitik den Grundsatz „Fördern und Fordern“ stärken. „Dazu müssen wir wieder stärker zwischen Versicherungsleistungen und Sozialleistungen unterscheiden“, sagte Generalsekretär Carsten Linnemann am Donnerstag Reuters und verwies auf die „Heidelberger Erklärung“, die der CDU-Bundesvorstand am Samstag auf seiner Klausurtagung verabschieden will.