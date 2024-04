Bürgergeld Diese Regeln gelten für Bürgergeld-Empfänger seit dem 1. April

Kinder sollen keine Nachteile dadurch haben, dass Ihre Eltern Bürgergeld bekommen. Deshalb gibt es in diesem Fall auch Geld, um sich Anschaffungen für das Lernen in der Schule leisten zu können, wenn ein oder beide Elternteile arbeitslos werden. 2024 werden deshalb 195 Euro (in zwei Raten, die erste Rate beträgt 195 Euro) (2023: insg. 174 Euro) für Schulbedarf gezahlt. Zudem gibt es 2024 jeden Monat 18 Euro (2023: 15 Euro) an Zuschuss, wenn das Kind nachweislich einen Musik- oder Sportverein besucht. Auch Schulessen, Nachhilfeunterricht, Klassenfahrten oder Kitagebühren können vollständig übernommen oder bezuschusst werden. Für Schwangere oder junge Mütter gibt es nach der Geburt zusätzliche Mittel (zum Beispiel Babykleidung). Es kommt aber oft auf den Einzelfall an. Weiter ist beim Bezug von Bürgergeld ist eine Befreiung von der Rundfunkgebühr (2023/2024: 18,36 Euro monatlich) üblich.