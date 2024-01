Bürgergeld Lindner kann gar keine Nullrunde beim Bürgergeld durchdrücken

Es ist ein deutlicher Befund des Allensbach-Instituts – und einer, der zu denken geben sollte: Die Leistungsmotivation in Deutschland wird schwächer. Und mehr noch: Besonders in den schwächeren sozialen Schichten sei mittlerweile die Überzeugung verbreitet, dass „diejenigen, die sich anstrengen und viel arbeiten, die Dummen sind“. So schreibt es die Chefin des Demoskopie-Instituts, Renate Köcher, in einem Beitrag für die „FAZ“.