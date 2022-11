Bürgergeld Schafft Transparenz in der Weiterbildung!

Nicht alles am geplanten Bürgergeld ist schlecht. Im derzeit geltenden Hartz-IV-System geht es darum, Menschen so schnell wie möglich auf eine Stelle zu vermitteln. Das klingt sinnvoll. Oft genug landen sie allerdings in Hilfsjobs, die nicht von Dauer sind. Langfristig gedacht ist diese Strategie also nicht – zumal in einem Umfeld, in dem viele Unternehmen fehlende Arbeitskräfte beklagen.