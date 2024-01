Bürgergeld und Sanktionen Spannt der Staat die Hängematte für Arbeitslose auf?

Das Bürgergeld steht unter Beschuss, die Regierung plant bereits Änderungen am Hartz-IV-Nachfolger – doch Experten warnen vor einfachen Antworten. Die Union trommelt seit Wochen gegen die Grundsicherung in geltender Fassung. So kündigte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann an, seine Partei werde das Bürgergeld in jetziger Form abschaffen. Denn der Hartz-IV-Nachfolger öffne eine „Gerechtigkeitslücke“: Es gebe Fälle, in denen Arbeitnehmer am Monatsende weniger Geld hätten als Bürgergeldempfänger.