Bürgergeldkürzung Heil hält es mit der Bibel: Wer essen will, der soll auch arbeiten

Dass es an dieser Stelle immer wieder hakt, ist Alltag in den Ämtern. Deren Rückmeldung hat bei Heil offenbar gewirkt. Wie wenige in seiner Partei spürt er die Stimmung der sozialdemokratischen Kernklientel. Und das sind nicht die Leistungsempfänger, sondern in der ganz überwiegenden Zahl Menschen, die jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen und dennoch keinen große Gehälter verdienen. Und die fragen sich zu Recht, warum sie sich für nur wenig mehr Geld jeden Tag abplagen sollen, wenn es auch anders geht – vor allem in Kombination mit Stütze und Schwarzarbeit.