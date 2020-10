Bürgermeister Rico Badenschier Warum Schwerin noch so geringe Infektionszahlen hat

Warum kam die Pandemie erst so spät an?

Als Deutschland im März in den Lockdown gegangen ist, gab es hier noch sehr wenige Infektionen. Wir hatten also einen Zeitvorsprung, den wir nutzen konnten, um uns vorzubereiten. Der Virus bewegte sich vom Süden in den Nordosten. Auch in Schwerin waren die ersten Infizierten Reiserückkehrer aus dem Skiurlaub. Allerdings ist Schwerin bekanntlich keine Skihochburg. Und Skiurlauber aus Mecklenburg-Vorpommern fahren nicht nur in die Alpen, sondern auch ins Erzgebirge und Riesengebirge. Zeitgleich mit der ersten Infektion haben wir in Schwerin unser regionales Testzentrum zur Klärung von Corona-Verdachtsfällen eröffnet. Es war das erste von neun regionalen Testzentren im Bundesland, das arbeitsfähig war. Wir hatten das Glück, dass wir in der Startphase personelle Unterstützung durch den in unserer Stadt ansässigen Maximalversorger, die Helios Kliniken, hatten. Deshalb konnten wir sofort starten. Hinzu kommt unsere wirtschaftliche Struktur. Schwerin ist industriewirtschaftlich eher schwach aufgestellt. Wenn wir hier einen Automobilzulieferer hätten, der mit dem Weltmarkt im Austausch steht, wäre das sicher anders gelaufen. Sicherlich haben wir bisher einfach auch viel Glück gehabt. Bisher. Zwar kommt die zweite Welle jetzt wieder später hier an, aber sie kommt. Die Zahlen steigen.