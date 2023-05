Bürgerschaftswahl Bremerhaven: Bürger in Wut zweitstärkste Kraft

15. Mai 2023 | Quelle: dpa

Piet Leidreiter (M) ist Spitzenkandidat der Bürger in Wut. Bild: Bild: dpa

In Bremerhaven sind die Bürger in Wut (BiW) bei der Bürgerschaftswahl die zweitstärkste Kraft hinter der SPD geworden. In der Seestadt wurden am Montag bereits alle Wahlbezirke ausgezählt, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Demnach hat die SPD mit 29 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Die BiW erreichten 22,7 Prozent, knapp vor der CDU mit 21,3 Prozent.