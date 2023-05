Bürgerschaftswahl Diese vier Baustellen müssen nach der Bremen-Wahl angepackt werden

Ein Hoch im Norden also? Hanseatische Herrlichkeit? Nicht auf den zweiten Blick. Denn das kleinste Bundesland leidet beispielsweise unter der höchsten Arbeitslosenquote deutschlandweit, schneidet auch in Schulrankings meist schlecht ab. Viele große Unternehmen halten zwar am Wirtschaftsstandort an der Weser fest, bewerten die Bedingungen allerdings nur als befriedigend.