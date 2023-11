Um Vorgänge in den Verwaltungen der Länder zu beschleunigen, sei es grundsätzlich hilfreich, Transparenz herzustellen, sagte Buschmann. Beispielsweise habe man im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz zu Migration Daten zusammengetragen, die gezeigt hätten, dass Asylklageverfahren beispielsweise in Rheinland-Pfalz im Schnitt viel schneller abgeschlossen würden als in Brandenburg. Hier und auch in Planungs- und Genehmigungsverfahren sollten die Länder versuchen, voneinander zu lernen. Man müsse sich an den Besten orientieren und dürfe dabei „nicht ehrpusselig sein”, appellierte der Justizminister.