Bürokratie Scholz will Zuwanderung von Fachkräften aus Indien ausbauen

26. Februar 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Scholz besichtigt das Unternehmen Sun Mobility im indischen Silicon Valley Bengaluru. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Zuwanderung von Fachkräften aus Indien deutlich ausbauen, insbesondere aus der IT-Branche. „Es ist so, dass wir die Visa-Erteilung vereinfachen wollen”, sagte Scholz bei einem Besuch am Sonntag in der südindischen Tech-Metropole Bengaluru. „Wir haben neben der gesetzlichen Modernisierung vor, das ganze bürokratische Verfahren zu modernisieren.” Es brauche viele Fachkräfte, um den Bedarf an Software-Entwicklung zu decken, sagte er.