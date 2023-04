Bürokratie: Wie eine kleine Metzgerei in die Mühlen des Lieferkettengesetzes geriet

Wenn die Metzgerei-Inhaberin nicht unterschreibt, darf sie keine Schnittchen mehr liefern. Unter anderem wird sie in dem fünfseitigen Brief dazu verpflichtet, einen Mechanismus für Beschwerdeverfahren für Beschäftigte zu installieren. Zudem ist „Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären Anlagen vor der Einleitung oder Entsorgung zu typisieren, zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln,“ heißt es weiter. Das Gleiche gilt für Luft-, Lärm-, und Treibhausgasemissionen. „Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren.“ Die Metzgerei soll auch Risiken innerhalb ihrer Lieferkette „identifizieren sowie angemessene Maßnahmen ergreifen“. Einmal jährlich soll in einem Audit überprüft werden, ob die Metzger all das installiert, kontrolliert, überwacht und dokumentiert haben. Geht das Audit negativ aus, war´s das mit Schnittchen und Hackfleischbällchen.