Bürokratieabbau FDP-Fraktion berät über Entbürokratisierung

Mit einem großen Entbürokratisierungsprogramm will die FDP Unternehmen und Bürger entlasten und die coronabedingt schwächelnde Wirtschaft wieder ankurbeln. „Das Bewältigen bürokratischer Hürden kostet Menschen und Unternehmen täglich wertvolle Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen. Es ist allerhöchste Zeit, daran etwas zu ändern“, heißt es in einem Programm unter der Überschrift „55 Fesseln lösen“, über das die FDP-Fraktion im Bundestag bei ihrer am Mittwoch beginnenden Klausur beraten wird. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.