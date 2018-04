Steuerzahler-Chef Reiner Holznagel kritisiert Große Koalition

WirtschaftsWoche: Sie kritisieren die personelle Aufstockung der neuen Bundesregierung. Aber ist es nicht üblich, dass eine neue Regierung neue Stellen schafft?

Natürlich dreht sich immer wieder das Personalkarussell. Dass Staatssekretäre oder Spitzenbeamte den goldenen Spazierstock bekommen, ist unschön, aber leider üblich. Aber hier ist die Qualität aber eine andere. Insgesamt werden 209 Stellen neu geschaffen, das ist in dieser Größenordnung schon außergewöhnlich. Spitzenreiter ist Horst Seehofer, der sich fast 100 neue Stellen genehmigt. In den vergangenen Jahren ist nicht gleich am Anfang der Legislaturperiode so massiv eingestellt worden – und schon gar nicht in so hohen Positionen.