Bund der Steuerzahler : Reform des Wahlsystems könnte Hunderte Millionen Euro einsparen

BerlinReiner Holznagel spricht von einer „Riesen-Summe“, wenn er von den Einnahmen berichtet, welche der Großen Koalition in der kommenden Legislaturperiode zur Verfügung stehen. Rund 1,4 Billionen Euro seien 170 Milliarden Euro mehr, als die letzte Bundesregierung in ihren vier Jahren zur Verfügung hatte. Dennoch sieht der Präsident des Bundes der Steuerzahler (BdSt) die schwarze Null, also den ausgeglichenen Bundeshaushalt gefährdet.