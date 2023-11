Bund-Länder-Gipfel Migration: Schluss mit der Schaufensterpolitik!

Sie sehen den Elefanten, aber sie fangen ihn nicht. Bisher beschlossene Maßnahmen sind erst Kosmetik, Schaufensterpolitik, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagt. Olaf Scholz´ markig verkündete Abschiebeoffensive wird vielleicht zu ein paar hundert Abschiebungen mehr führen, und womöglich auch noch bei den Falschen. Solange die Maghreb-Länder des Widerstands der Grünen wegen nicht zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt und so lange Entwicklungshilfezahlungen an afrikanische Staaten nicht an deren Bereitschaft geknüpft werden, ihre Staatsbürger wieder zurückzunehmen, gilt weiter: Wer es hierhergeschafft hat, kann bleiben. Auch Nancy Faesers verschärfte Grenzkontrollen bringen nichts, solange die Beamten Asylantragsteller nur weiterleiten, aber nicht zurückweisen dürfen, auch wenn diese über einen sicheren Drittstaat an die deutsche Grenze gelangten. Das Schleuser-Unwesen wird so auch kaum eingedämmt: Polizisten erwischen ein paar arme Kerle, die für 100 Euro auf die Hand den Lieferwagen über die Grenze fahren, kleinste Fische, die von ihren Hintermännern mühelos ersetzt werden. „Konsequent abschieben“, „schärfere Grenzkontrollen“ und „Schleuserkriminalität bekämpfen“ klingt also drakonischer, als es ist.