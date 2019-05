Bund-Länder-Initiative: Seehofer verspricht mehr Personal für Kampf gegen Clan-Kriminalität

Aus Sicht von FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg ist der Seehofer-Plan wenig überzeugend. „Das Anliegen, in diesem Bereich rechtsstaatliche Handlungsfähigkeit zu zeigen, das ist richtig. Aber da ist viel Symbolpolitik dabei“, sagte Teuteberg am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und Vieles davon hätten Unions-Innenminister schon in den vergangenen 14 Jahren tun können. „Da ist Vieles unausgegoren und dient erstmal der Publicity, aber nicht unbedingt der rechtsstaatlichen Handlungsfähigkeit.“