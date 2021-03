Bund-Länder-Treffen am Montag Zurück in den harten Lockdown?

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Deutschland?



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntag über 100 gestiegen. Sie kletterte auf 103,9 nach 99,9 am Vortag, wie das RKI Sonntagmorgen mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Zahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich nach Angaben des RKI binnen eines Tages um 13.733 auf nunmehr fast 2,66 Millionen. Die der gemeldeten Covid-19-Todesfälle stieg um 99 auf 74.664.



Im einzelnen fällt die Sieben-Tage-Inzidenz über das Land verteilt teils sehr unterschiedlich aus. So nannte das RKI für das Bundesland Thüringen einen Wert von über 207, für Bayern knapp 108, für Berlin 94 und für Schleswig-Holstein 59,5.



Mehr zum Thema: In Tübingen sucht ein Modellprojekt nach Wegen aus dem Lockdown. Oberbürgermeister Boris Palmer wird schon als der Coronamanager der Republik gefeiert. Dabei stammen die entscheidenden Impulse von Notärztin Lisa Federle.