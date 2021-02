Bund-Länder-Treffen Bund und Länder auf dem Weg in die Lockdown-Verlängerung

Die Debatte wird geprägt durch sinkende Infektionszahlen und zugleich der Furcht vor hochansteckenden Virus-Varianten, gegen die möglicherweise auch die bisher entwickelten Impfstoffe nicht mehr so stark schützen könnten. Das Robert-Koch-Institut meldete 4535 Neuinfektionen und damit erneut deutlich weniger als in der Vorwoche. Die Zahl der Toten stieg um 158 innerhalb eines Tages. Allerdings gelten die Zahlen am Montag als wenig zuverlässig, weil viele Gesundheitsämter auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie am Wochenende keine Daten an das RKI übermitteln. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt auf 76,0. Sie gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche infizieren. Bund und Länder streben einen Wert von unter 50 an, möglichst aber noch niedriger.