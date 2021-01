Bund-Länder-Treffen Der Lockdown wird verlängert – aber wie sehr wird er verschärft?

- In der Vorlage wird als Ziel von Bund und Ländern definiert, "die Kontakte im öffentlichen Personenverkehr so zu reduzieren, dass das Fahrgastaufkommen deutlich zurückgeht und so in der Regel Abstände gewahrt werden können". Dieses Ziel soll „durch weitgehende Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten, die Entzerrung des Pendleraufkommens in den Stoßzeiten und – wo möglich und nötig – durch zusätzlich eingesetzte Verkehrsmittel sowie durch die Reduzierung des Präsenzbetriebes in Bildungseinrichtungen erreicht werden“. Von einer Einschränkung des Nahverkehrs ist in der Vorlage nicht die Rede.