Bund-Länder-Treffen Der Lockdown wird wohl verlängert – aber wie sehr wird er verschärft?

- Ausgangssperre: Wer Kontakte reduzieren will, geht am besten gar nicht erst vor die Tür. So die simple Logik hinter dem Vorschlag, eine Ausgangssperre zu bestimmten Tageszeiten zu verhängen. Es mache wenig Sinn, Schulen und Geschäfte zu schließen und das öffentliche Leben herunterzufahren, wenn die Kontakte im Privaten nicht eingeschränkt würden, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jüngst im ARD-Morgenmagazin. Erschweren ließen sich mit diesem Mittel am ehesten private Feiern am Abend und am Wochenende.