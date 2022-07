Die Änderungen bezüglich der Sanierungen sollen bereits am Mittwoch im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht werden und am Donnerstag in gestufter Reihenfolge in Kraft treten. Vom 28. Juli an gelten demnach neue Förderbedingungen bei Komplettsanierungen und der noch laufenden Neubauförderung und ab dem 15. August neue Förderbedingungen bei Einzelmaßnahmen der Sanierung.



Die Neubauförderung soll weitgehend auf zinsverbilligte Kredite umgestellt werden – und in einem weiteren Schritt vom Bauministerium in enger Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium für das Jahr 2023 grundlegend umgestaltet werden.