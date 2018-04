Bund und Kommunen: „Das ist ein einzigartiger Tarifvertrag“ – Reaktionen auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst

Alles in allem dürften die Tariflöhne in Deutschland in diesem Jahr um 2,8 Prozent steigen, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer. Das liege unter den Abschlüssen für die Metallindustrie und den öffentlichen Dienst, weil rund zwei Drittel der diesjährigen Lohnanstiege bereits in den Vorjahren ausgehandelt wurden, als die wirtschaftliche Lage noch nicht ganz so gut wie heute war. „Für 2019 erwarten wir einen gesamtwirtschaftlichen Lohnanstieg von 3,2 Prozent“, sagte Krämer.