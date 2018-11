Bund und Länder Steuereinnahmen legen auch im Oktober kräftig zu

22. November 2018

Bund und Länder können im Oktober ein dickes Plus an Steuereinnahmen verbuchen. Über neun Prozent mehr Geld ist im Oktober dank Nachzahlungen und anderen Sondereffekten in die Steuerkassen geflossen.