Bund und Länder: Steuereinnahmen sinken im Februar um vier Prozent

Das Ministerium machte Anzeichen für einen nachlassenden Preisdruck aus und verwies in diesem Zusammenhang auf die Erzeuger- und Importpreise. Der Ölpreis stagniere zudem, der Gaspreis sei zuletzt weiter gesunken. Im Jahresverlauf dürften die Inflationsraten dementsprechend geringer ausfallen. Im Februar hatte die Teuerung in Deutschland - wie schon im Januar - 8,7 Prozent betragen. Eine Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt ist laut Finanzministerium nicht zu erwarten. „Unternehmen dürften in vielen Bereichen weiter auf Personalsuche bleiben.“