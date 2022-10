Bund und Länder Verteilte Verantwortungslosigkeit

Also wurde erstmal wieder vertagt, auch wenn der wirtschaftliche Druck gerade in den Unternehmen bereits enorm ist und sie Orientierung brauchen, wie Entlastung aussehen wird. Für Mitte Oktober ist eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz geplant.



Lesen Sie auch: „Es gibt existenzielle Sorgen in der Breite der Wirtschaft, das ist kein Alarmismus“



Alle dürfen enttäuscht sein und es sind immer die anderen, die sich noch nicht genug bewegt haben. In der Krise, erst bei Corona, nun auch angesichts des Ukraine-Kriegs, zeigt sich einmal mehr, dass der deutsche Föderalismus zwar Ausgleich kann. Dass er aber in der Krise zu schwerfällig ist und Ergebnisse bringt, die zwar für alle am Ende irgendwann gesichtswahrend sind, die aber nicht die bestmöglichen sind.