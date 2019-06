Ministerin von der Leyen äußerte sich am Montag zurückhaltend. „Wir müssen noch ein paar Tage warten. Das ist etwas, wo wir jeden Tag ganz genau monitoren müssen“, sagte sie in Wilhelmshaven. „Da steckt harte Arbeit drin.“ Gerade nach der Vorgeschichte der „Gorch Fock“ komme es auf jeden Tag an. „Ich bitte um Verständnis, dass wir noch bis Freitag hart an der Sache arbeiten.“ Hinter den Kulissen laufen Verhandlungen. Auch Birk sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Es ist noch nicht Freitag.“