Bundes-Hack: Hacker griffen Bundesregierung über Outlook an

Die im Informationsverbund Berlin-Bonn ausgetauschten Daten gelten als sensibel. Ausländische Regierungen dürften dementsprechend starkes Interesse daran haben – etwa an den Plänen der Bundesregierung zum weiteren Vorgehen in der Ukraine-Krise. Offen ist weiterhin, was die Hacker genau erbeuten konnten.