Bundesamt gegen Finanzkriminalität: Christian Lindners Plan gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung greift zu kurz

Wir dürfen hier aber nicht Halt machen, sondern müssen die Bekämpfung der Finanzkriminalität insgesamt neu aufstellen. Finanzermittlungen dürfen nicht im Nirwana zahnloser Behörden und von Zuständigkeiten-Ping-Pong stecken bleiben. Dass wir eher zu viele als zu wenige Behörde haben, zeigt der Blick auf die stolzen 300 Aufsichtsbehörden, die die Einhaltung der Geldwäsche-Schutzmaßnahmen beispielsweise im Kfz-Handel oder beim Immobilienverkauf prüfen. 300 Behörden, in denen es jedoch nur 280 Vollzeitmitarbeitende gibt. Wenn wir also eine weitere neue Behörde im Kampf gegen Finanzkriminalität schaffen, dann eine zentrale Stelle, in der bestehende Kräfte gebündelt werden, die wirklich Biss und einen echten Mehrwert hat. Daran muss sich auch der Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium, ein neues Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu schaffen, messen lassen.