Bundesamt Ralph Tiesler rückt an Spitze von Katastrophenschutz-Behörde

Ralph Tiesler wird neuer Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Das Bundesinnenministerium bestätigte die Personalie am Mittwoch. Ministerin Nancy Faeser bezeichnete den 62-Jährigen in einer Mitteilung als „erfahrenen Krisenmanager“. Tiesler wird sein Amt demnach am 15. Juni antreten. Er folgt auf Armin Schuster (CDU), der auf den Posten des sächsischen Innenministers gewechselt ist.