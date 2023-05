Bundesanwaltschaft „Reichsbürger”-Festnahmen: Bisher ein Haftbefehl

23. Mai 2023 | Quelle: dpa

Laut «Spiegel» hat das Bundeskriminalamt weitere Anhänger der «Reichsbürger»-Gruppe um Heinrich Prinz Reuß festgenommen. Bild: Bild: dpa

Die Bundesanwaltschaft hat knapp sechs Monate nach einer Großrazzia gegen eine „Reichsbürger”-Gruppe drei mutmaßliche Mitstreiter des mutmaßlichen Rädelsführers Heinrich Prinz Reuß festnehmen lassen. Nach Angaben der obersten Anklagebehörde wurden dabei am Montagabend in Baden-Württemberg eine Frau im Bodenseekreis, ein Mann im Landkreis Freudenstadt sowie ein weiterer Mann in Niedersachsen im Landkreis Harburg festgenommen.