 Bundesarbeitsminister: Heil optimistisch im Konflikt um drohende US-Zölle auf Autos

„Insgesamt haben deutsche Firmen 700.000 Arbeitsplätze in den USA geschaffen, die Autobauer davon 120.000“, so Heil. „Viele meiner Gesprächspartner in den USA - Demokraten wie Republikaner - sehen ebenso wie wir, dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, diese Arbeitsplätze zu erhalten.“ Der SPD-Politiker betonte: „Wir haben Verbündete in Amerika.“ Er gehe davon aus, dass auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström „sehr deutlich und sehr fest“ in ihrer Position sei. „Insofern sehe ich gute Chancen, dass Strafzölle gegen die deutsche Automobilbranche verhindert werden können.“