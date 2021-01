Bundesarbeitsminister: Heil plant halbe Milliarde Euro für Hartz-IV-Reform

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will noch bis zur Jahresmitte die Hartz-IV-Grundsicherung reformieren. In einem Reuters am Samstag vorliegenden Gesetzentwurf schlägt der SPD-Politiker vor, dass bei Beziehern von Arbeitslosengeld II in den ersten zwei Jahren auf eine Prüfung verzichtet wird, ob die Wohnungskosten angemessen sind.