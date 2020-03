Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) spricht Jobgarantie für deutsche Betriebe und Arbeitnehmer aus

Es werde wirtschaftliche Einbrüche geben, deren Ausmaß niemand absehen könne, so der SPD-Politiker. „Aber ja, meine Priorität ist es jetzt, den Beschäftigten deutlich zu sagen: wir helfen euch durch gezielte, finanzstarke Maßnahmen, eure Jobs zu sichern“, sagte er der WirtschaftsWoche. Die öffentlichen Finanzen und Sozialversicherungen seien kerngesund. „Nun werden wir dieses Kapital einsetzen, um das zu schützen, was wir alle aufgebaut haben. Man muss es laut sagen in diesen Tagen: Die Bundesrepublik stellt sich dieser Krise in bestmöglicher Verfassung“, sagte Heil.