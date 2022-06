Bundesarbeitsminister Hubertus Heil warnt vor Stagflation

Zur Begründung fügte der Arbeits- und Sozialminister hinzu: In den USA mögen die Ursachen der Geldentwertung „in der expansiven Geldpolitik der Regierungen Trump und Biden liegen; die Gründe in Europa haben dagegen mit Putins furchtbarem Krieg, hohen Energiepreisen und gestörten Lieferketten zu tun.“ In den USA gäbe es „bereits eine scharfe Zinswende, man wird sehen, was das mit der amerikanischen Wirtschaft macht. In Deutschland haben wir im Moment sehr hohe Preise und müssen die gezielt ausgleichen“, so Heil in der WirtschaftsWoche.