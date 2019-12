Bundesarbeitsministerium Jeder fünfte Empfänger steckt dauerhaft im Hartz-IV-System

Whittaker forderte eine bessere persönliche Betreuung der Menschen in den Jobcentern. Die FDP schlug vor, die Hinzuverdienstgrenzen bei Hartz IV anzuheben. „Nur so baut man echte Brücken in den Arbeitsmarkt“, sagte der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Pascal Kober, am Montag.