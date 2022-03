Bundesarbeitsministerium: Renten steigen um bis zu 6,12 Prozent

Die Rentner in Deutschland können sich im laufenden Jahr auf eine kräftige Anhebung ihrer Altersbezüge freuen. Die Renten sollen zum 1. Juli um 5,35 Prozent in Westdeutschland und um 6,12 Prozent in Ostdeutschland steigen. Das teilte das Bundesarbeitsministerium am Dienstag in Berlin mit. Das Nachrichtenportal „The Pioneer“ hatte zuerst darüber berichtet.