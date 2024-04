Bundesbank-Bericht So ungleich ist Vermögen in Deutschland verteilt

Aus 54.000 mach 103.000 Euro. Der Median, also die Mitte der Nettovermögensverteilung, hat sich in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Zugelegt hat laut einem Bundesbank-Bericht vor allem die vermögensärmere Hälfte der Bevölkerung – wenn auch von einem vergleichsweise äußerst geringen Niveau aus. Im Vergleich zu den reichsten zehn Prozent ist der Anteil der ärmeren 50 Prozent am gesamten Nettovermögen aller Haushalte in Deutschland zehn Prozent stärker gewachsen.