Bundesbank Ehemaliges Vorstandsmitglied Nagel soll Bundesbankpräsident werden

Notenbank-Experten äußerten sich positiv über ihn. „Ihm ist zuzutrauen, dass er weiterhin die deutsche Bundesbanktradition in die Debatten im EZB-Rat tragen wird, ohne dabei ideologisch fixiert zu sein“, meint Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW. „Mit ihm dürfte die Deutsche Bundesbank ihrer Linie treu bleiben, den in Maastricht vereinbarten Ordnungsrahmen mit seiner Betonung von Preisstabilität und soliden Finanzen beizubehalten und weiterzuentwickeln.“



