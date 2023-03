Bundesbank Erneut kein Geldregen für den Bund

Der Bundesbankgewinn für den Bund fällt erneut aus. Wie in den beiden Vorjahren steht für 2022 in der Bilanz der Notenbank ein ausgeglichenes Ergebnis. Um einen Verlust zu vermeiden, musste die Bundesbank eine Milliarde Euro aus ihrer Risikovorsorge nutzen. „Im Jahr 2022 musste die Bundesbank besondere finanzielle Belastungen tragen“, bilanzierte Präsident Joachim Nagel am Mittwoch.