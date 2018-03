Bundesbank-Vorstand: Bundesrat nominiert EU-Politiker Balz

Der Bundesrat hat den Europa-Abgeordneten Burkhard Balz für einen Posten im Bundesbank-Vorstand vorgeschlagen. Die formelle Bestellung des CDU-Politikers in das sechsköpfige Notenbank-Führungsgremium obliege nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, teilte die Bundesbank am Freitag mit. Die Neubesetzung steht an, weil der Vertrag von Andreas Dombret, der im Vorstand für die Bankenaufsicht zuständig ist, Ende April nach acht Jahren ausläuft.