Bundesdatenschutzbeauftragter Kelber Nur freiwillig installierte Corona-Apps sind möglich

Den Vorwurf, er und seine Kollegen in den Ländern würden Innovationen blockieren, wies der Bundesdatenschutzbeauftragte zurück: „Die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland ist bislang nicht am Datenschutz gescheitert, sondern an der Uneinigkeit der Akteure.“ Man könne die Gesundheit der Menschen mit datenschutzkonformen IT-Anwendungen schützen.