Bundesetat 2024 Großer Haushalt, k(l)eine Ambitionen

Auf der Webseite des Deutschen Bundestages steht der viel zitierte Satz: „Der Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik“. Und deshalb finde in der Haushaltsdebatte des Bundestages „die grundsätzliche Auseinandersetzung über alle Bereiche der Regierungsarbeit statt“. So wie in den nächsten Tagen. Der Bundestag verabschiedet endlich den Bundeshaushalt für 2024. Mit 477 Milliarden Euro ist der 24er-Etat der größte reguläre Haushalt aller Zeiten (von den vorherigen Krisenhaushalten abgesehen).