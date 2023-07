Bundesetat Lindners Haushalt: Die nächsten Jahre werden blutig!

Auf diesen Moment musste Christian Lindner lange hinarbeiten. Am Montag verschickte der Bundesfinanzminister unter dem Betreff „Haushaltsaufstellung 2024 und Finanzplan des Bundes bis 2027“ satte 1364 Seiten an den Chef des Bundeskanzleramtes und setzte die anderen Minister cc. Das Opus markiert einerseits das Ende eines zähen Ringens. Anderseits ist es auch der Anfang harter Verteilungskämpfe in den kommenden Jahren. Besonders dramatisch dürfte die Haushaltslage des Bundes ab 2028 werden: Dann sind die Megafonds, etwa für die Ertüchtigung der Bundeswehr, erschöpft und die Rückzahlung der Sonderschulden beginnt.



Lindner läutet daher in dieser Woche mit dem Haushaltsentwurf für 2024 – nach den fetten Jahren seiner Amtsvorgänger Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz – die mageren Jahre ein, die mit der biblischen Zahl „sieben“ noch untertrieben sein könnten.